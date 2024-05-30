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    09:45, 30 Май 2024 | GMT +6

    Права 36 420 казахстанских предпринимателей защищены в рамках проекта «Бизнеске жол»

    АФМ
    Фото: АФМ

    С начала реализации проекта «Бизнеске жол» защищены права 36 420 предпринимателей, в том числе 7 420 с начала текущего года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

    Всего рассмотрено 1 929 заключений о проведении порядка 12 тыс. следственных действий с субъектами бизнеса.

    Особое внимание уделяется вопросам предупреждения фактов незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность.

    По закону за такие незаконные действия предусмотрена административная ответственность.

    С 2023 года по таким фактам к административной ответственности привлечено 12 лиц, из которых 7 на момент совершения незаконных действий,занимали руководящие должности в государственных органах.

    К примеру, в апреле т.г. за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность к административной ответственности привлечен руководитель столичного Департамента внутреннего государственного аудита. Он по результатам государственных закупок внес незаконное уведомление об устранении нарушений. В результате победителем была признана другая организация. Предприниматель эти действия должностного лица обжаловал в суде.

     Административное дело в отношении должностного лица рассмотрено в порядке сокращенного производства и им оплачен штраф в размере 184 600 тенге (50 МРП).

    Антикоррупционная служба принимает информацию о незаконных действиях должностных лиц через Call-центр по номеру 1424, Telegram-бот @AntikorKZ_bot и по адресу пр.Кабанбай батыра, 19 блок Б. 

    Теги:
    Закон и право Бизнес Регионы Казахстана АФМ Предпринимательство и власть
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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