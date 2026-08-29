Права 31 человека с инвалидностью на услугу инватакси восстановили в Акмолинской области

В Бурабайском районе Акмолинской области восстановлены права 31 человека с инвалидностью на получение услуги инватакси, в том числе 25 несовершеннолетних. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает Kazinform.

Проверка была проведена по инициативе прокуратуры Бурабайского района после обращений жителей Щучинска о нарушении прав граждан с инвалидностью при оказании услуги.

В ходе проверки установлено, что при организации государственных закупок в техническую спецификацию включили ограничения по количеству машино-часов для каждого получателя услуги. При этом действующие правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью таких ограничений не предусматривают.

Кроме того, заказчик не определил режим работы «Инватакси» в дневное и ночное время, а также в выходные и праздничные дни. По мнению прокуратуры, это негативно влияло на равный доступ граждан к транспортным услугам.

По итогам принятых мер в техническую спецификацию внесли изменения. Также в договор о государственных закупках заключено дополнительное соглашение, исключающее ограничения по количеству часов оказания услуги «Инватакси» для каждого получателя.

В результате права 31 человека с инвалидностью были восстановлены.

Напомним, закон о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями поручил разработать депутатам Курултая Президент Казахстана.

