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Права 30 предпринимателей восстановили в Акмолинской области

13 Августа 2021 05:37
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Права 30 предпринимателей восстановили в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура города Степногорска выявила факты незаконного приостановления управлением государственных доходов расходных операций по счетам предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В прокуратуре Акмолинской области напомнили, что указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 введен мораторий в отношении субъектов малого бизнеса и микропредпринимательства. Но налоговый орган при наличии незначительной задолженности перед бюджетом полностью приостанавливал операции по банковским счетам. Таким образом пострадало 30 предпринимателей.

«Подобные действия также противоречат Налоговому Кодексу, согласно которому выставление ограничений к субъектам малого предпринимательства и микробизнеса не предусмотрено. По акту прокурорского надзора налоговым органом незаконные распоряжения отозваны, виновные должностные лица привлечены к ответственности», - отметили в ведомстве.

Аналогичные факты были выявлены и в других районах Акмолинской области. На сегодняшний день здесь проводится работа по снятию незаконных ограничений и восстановлению прав предпринимателей.



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#Бизнес   #Акмолинская область   #Налоги  
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Автор:

Оксана Матасова

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