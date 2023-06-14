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    14:25, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Права 1695 дошкольников нарушались в Акмолинской области

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    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Нарушение прав 1695 воспитанников детских садов Бурабайского района Акмолинской области выявили сотрудники прокуратуры в ходе анализа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы прокуратуры Акмолинской области, в Бурабайском районе был проведен анализ соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям питания детей в дошкольных организациях за 2021-2022 год и истекший период текущего года.

    «Приказом министра здравоохранения РК закреплены основные требования к рациону питания в дошкольных организациях, а именно - содержание завтрака, второго завтрака, обеда, полдника и ужина. В ходе изучения перспективного меню детских садов района, где обучаются 1695 детей, выявлены нарушения санитарных требований к условиям питания детей», - сообщили в ведомстве.

    Так, отсутствовали определенные продукты и блюда на обед - такие, как салаты из вареных и свежих овощей. Ужин должен был состоять из овощного (творожного) блюда или каши, основного второго блюда (мясо, рыба или птица) и напитка (чай, сок, компот и кисель). В качестве второго ужина добавляют дополнительные фрукты или кисломолочные продукты и булочки или кондитерские изделия без крема. Но в садах района на ужин детям подавались блюда, вовсе не входящие в вышеуказанный список.

    А на второй завтрак выдавали либо сок, либо фрукты, тогда как правилами предусмотрено и то, и другое.

    «По акту прокурорского реагирования рацион питания во всех детских садах района приведен в соответствие с требованиями Санитарных правил, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, тем самым защищены права 1695 детей», - резюмировали в ведомстве.


    Теги:
    Акмолинская область Борьба с преступностью Образование Правоохранительные органы
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