Права 138 инвесторов защищены в Астане

— В соответствии с поручением Главы государства, органы прокуратуры поддерживают реализацию инвестиционных проектов. Эта работа находится у нас на контроле. В текущем году были разрешены 49 проблемных кейсов на общую сумму инвестиций 779 миллиардов тенге, созданы более 9 250 рабочих мест. В том числе по району Сарырка нашли свое решение три кейса на 2,5 миллиарда тенге. В результате были защищены права 138 инвесторов, в том числе 15 иностранных инвесторов, — сказал Т. Закарин.

Спикер привел примеры, когда вмешательство прокуратуры решило проблему связанную с использованием землепользователями подземных вод и полезных ископаемых, им было дано разрешение на строительство. Благодаря этому была устранена угроза неисполнения инвестиционных проектов. В другом случае после вмешательства прокуратуры четырем инвесторам были выделены земельные участки, в которых ранее было отказано. В результате они продолжили свои проекты по строительству многофункциональных школ, гостиниц и оздоровительных центров.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в кратчайшие сроки разработать план действий по обновлению системы привлечения инвестиций.