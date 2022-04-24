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    23:41, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Пранкеров задержали столичные полицейские

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередных пранкеров задержали и наказали столичные полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    21 апреля на пульт «102» поступил звонок о том, что на пересечении улиц Сейфуллина-Уалиханова около ТД «Аймақтау» в багажнике автомашины находится парень, у которого связаны скотчем руки и ноги.

    На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Все участники инцидента были установлены и задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте 19-22 лет.

    В ходе выяснения обстоятельств дела установлено, что нарушители общественного порядка проводили социальный эксперимент.

    Сотрудниками управления полиции Байконырского района правонарушители привлечены к административной ответственности по ст.434 КРКобАП «Мелкое хулиганство». Материалы направлены в административный суд для принятия окончательного решения.

    Департамент полиции напоминает об ответственности за совершение противоправных действий, нарушающих общественный порядок и проявляющих неуважение к окружающим.



    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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