Пранкеров задержали столичные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередных пранкеров задержали и наказали столичные полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

21 апреля на пульт «102» поступил звонок о том, что на пересечении улиц Сейфуллина-Уалиханова около ТД «Аймақтау» в багажнике автомашины находится парень, у которого связаны скотчем руки и ноги.

На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Все участники инцидента были установлены и задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте 19-22 лет.

В ходе выяснения обстоятельств дела установлено, что нарушители общественного порядка проводили социальный эксперимент.

Сотрудниками управления полиции Байконырского района правонарушители привлечены к административной ответственности по ст.434 КРКобАП «Мелкое хулиганство». Материалы направлены в административный суд для принятия окончательного решения.

Департамент полиции напоминает об ответственности за совершение противоправных действий, нарушающих общественный порядок и проявляющих неуважение к окружающим.







