Пранкер, пугавший кашлем пассажиров метро в Алматы, получил 10 суток ареста

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы арестован пранкер, пугавший алматинцев в метро, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт мелкого хулиганства со стороны 23-летнего жителя Алматы, который, имитируя непрекращающийся кашель, пугал пассажиров метрополитена.

«Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина Х. - кощунство. Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности по ст. 434 КРКобАП - мелкое хулиганство. Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы он был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток», - информировала официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

Перед началом судебного процесса пранкер публично принес свои извинения гражданам.







