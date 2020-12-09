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Пранк посреди дороги: игравшие в шахматы мужчины арестованы в Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
9 Декабря 2020, 15:08
Пранк посреди дороги: игравшие в шахматы мужчины арестованы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Молодые люди, устроившие игры в шахматы посреди дороги в Алматы, в тот же день были привлечены к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На троих участников «турнира» всего составлено 5 протоколов. Сотрудниками отдела местной полицейской службы Управления полиции Бостандыкского района в действиях фигурантов усмотрены признаки правонарушения, регламентируемого статьей 434 КРКобАП.

Материалы производства направлены в суд.

«Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы гр. Хасанов Р. получил 15 суток административного ареста, гр.Зейферд А. арестован на 10 суток. Они водворены в приемник-распределитель ДП Алматы», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Решением суда к указанным правонарушителям установлены особые требования к поведению сроком на 3 месяца.


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