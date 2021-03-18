Практику прохождения госслужащими стажировок в международных организациях намерены ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новой модели государственного управления рассказал заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства утвердил Концепцию развития государственного управления до 2030 года. Концепция направлена на построение «человекоцентричной» модели государственного управления, где «Люди прежде всего». Новая модель государственного управления будет базироваться на принципах «слышащего», эффективного, подотчетного, профессионального и прагматичного государства», - сказал Дархан Жазыкбаев на брифинге в СЦК.

Данные мероприятия, по его словам, реализуются с применением методов проектного управления.

«Для этого сейчас Национальным проектным офисом ведется работа по обозначению проектов, исходящих из этой концепции», - добавил Дархан Жазыкбаев.

В ведомстве отметили, что для решения задачи по улучшению качества человеческих ресурсов и профессионализации государственного аппарата идентифицированы 14 проектов, ведутся работы по определению их содержания, срокам и необходимому финансированию.

Работу планируется вести по следующим направлениям:

Системе раскрытия и взращивания талантов на страновом уровне для госслужбы.

Внедрение «позиционной» модели государственной службы с соблюдением принципа меритократии.

Внедрение кадровой стратегии и кадрового планирования государственного органа на принципах инклюзивности и гибкости.

Автоматизация кадрового делопроизводства.

Совершенствование процедур отбора с акцентом на профессиональные и личностные компетенции кандидатов.

Внедрение метода ассессмент-центра для оценки компетенций кандидатов на отдельные политические должности.

Совершенствование системы оценки эффективности госслужащих на основе новых ценностей.

Применение в цифровом режиме метода этической оценки персонала «360 градусов».

Введение института контрактных служащих.

Пересмотр социального пакета госслужащих.

Система непрерывного повышения знаний, навыков и умений в тесной взаимосвязи с потребностями государственных органов.

Развитие института трансформационных лидеров.

Распространение практики прохождения стажировок госслужащих в квазигосударственных, частных и международных организациях.

Внедрение механизмов поощрения инициатив и рационализаторских предложений.



