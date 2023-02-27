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Практические занятия воинов-химиков РгК «Юг» проходят на полигоне в Жамбылской области

27 Февраля 2023, 22:13
Практические занятия воинов-химиков РгК «Юг» проходят на полигоне в Жамбылской области Фото: Владимир Мартыненко/ пресс-служба Таразского гарнизона

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В условиях, максимально приближенных к боевым, проходят плановые сборы подразделений радиационной химической и биологической защиты регионального командования «Юг» на полигоне «Айша-биби» в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК, для участия в практических занятиях на полигон «Айша-биби» в 20 км от Тараза прибыли подразделения радиационной химической и биологической защиты со всех гарнизонов РгК «Юг».

Как пояснила руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова, полевой выход подразделений радиационной химической и биологической защиты южного региона прошел с выполнением задач в рамках внезапных условных вводных ситуаций. К примеру, произошел выброс в воздух неизвестного вещества. Военным химикам необходимо провести химическую разведку, определить вещество, выяснить степень опасности, отработать вопросы, связанные с обозначением границ зон заражения, приступить к практическим действиям.

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«В ходе полевого выхода военнослужащие подразделений химической защиты практически отрабатывают вопросы, касающиеся профессиональной деятельности, - отметил командир батальона радиационной химической и биологической защиты РгК «Юг» майор Дмитрий Ефимов. - Личный состав получает практические навыки, обучается слаженной работе. Проведение подобных занятий позволяет военным специалистам-химикам поднять уровень профессиональной подготовки, а в случае возникновения такой необходимости быть в готовности по команде выехать и выполнять задачи по своему предназначению».

На полигоне отрабатывались вопросы, связанные с обозначением границ зон заражения, проведением радиационной разведки и развертыванием авторазливочных станций.

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«У каждого упражнения есть свои оценочные показатели. Чем быстрее и качественнее выполнен норматив, тем выше оценка подразделения, - пояснил инструктор роты РХБ защиты старший сержант Фархат Бақыбеков. - На совместных занятиях в ходе сборов у военнослужащих появляется возможность соревноваться между собой в условиях здорового соперничества, чтобы достигать наилучших результатов».

Благодаря практическим занятиям, военнослужащие повысили уровень боевой готовности, выработали слаженность действий в реальной обстановке, выполнили возложенные на них боевые задачи.

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Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты являются подразделениями боевого обеспечения. Их работа - обнаруживать невидимого врага и предпринимать действия по его нейтрализации. Военные химики выполняют сложные задачи по ликвидации последствий при разрушении радиационно, химически и биологически опасных объектов, при возникновении заражения в различных условиях ведения боевых действий. Своей работой воины-химики обеспечивают беспрепятственное выполнение своих задач пехотным подразделениям, поделились в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК.


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