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Практически все регионы Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу

27 Января 2022 09:54
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Практически все регионы Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению коронавируса опубликовала в Telegam матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 января 2022 года, передает МИА «Казинформ».

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В «красной» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В «желтой» зоне: Туркестанская область.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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