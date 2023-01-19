Практически все операции с криптовалютой находятся вне правового поля Казахстана - сенатор

19 Января 2023, 11:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По неофициальным данным, в международных криптобиржах зарегистрированы более одного миллиона казахстанских граждан. Такие данные привел сенатор Сергей Карплюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным депутата, сегодня сфера цифрового майнинга развивается очень высокими темпами и по неофициальным данным в международных криптобиржах зарегистрированы более одного миллиона казахстанских граждан, которые участвуют в торгах криптовалют.

«При этом, как известно, практически все операции с криптовалютой находятся в тени, вне правового поля Казахстана. Так для обеспечения прозрачности и безопасности рынка криптовалют предлагается обеспечить правовые условия для совершения сделок по купле и продаже криптовалют в рамках площадки Международного финансового центра «Астана». Действительно, цифровой майнинг на сегодняшний день воспринимается как высокодоходный вид деятельности. Однако, в настоящее время, казахстанские майнеры объединяли свои мощности в иностранных пулах и в этой связи, уполномоченные органы не могут озвучить реальные доходы цифровых майнеров», - сказал Сергей Карплюк на пленарном заседании Сената.

По его словам, в рамках закона предусмотрены нормы, где осуществление цифрового майнинга воможно только в рамках аккредитованных майнинговых пулов.

«Аккредитация цифровых майнинговых пулов позволит полноценно озвучить реальные доходы казахстанских майнеров и применять в отношении них нормы налогообложения. Вместе с тем, законом также предусматривается нормы, согласно которым казахстанские цифровые майнеры с 2024 года обязуются реализовывать 50% полученных доходов от цифрового майнинга на биржах, которые зарегистрированы на территории МФЦА. С 2025 года этот объем увеличится до 75%, тем самым данная норма позволит повысить рентабельность бирж МФЦА», - отметил сенатор.

Как считает депутат, реализация Закона «О цифровых активах в Республике Казахстан» и остальные сопутствующие к нему законы дадут импульс правовому регулированию цифрового майнинга, и создания в Казахстане в целом экосистемы по цифровым активам.

Ранее сообщалось, что сенаторы вернули в Мажилис Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан», а также сопутствующие ему поправки. Закон «О цифровых активах в Республике Казахстан» и остальные сопутствующие к нему законы разработаны в рамках деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в целях экономического развития и конкурентоспособности Республики Казахстан.