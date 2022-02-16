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Практически стали инвалидами – МВД РК о пострадавших в январских беспорядках полицейских

16 Февраля 2022 21:55
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Практически стали инвалидами – МВД РК о пострадавших в январских беспорядках полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время январских беспорядков в Казахстане различные телесные повреждения получили более трех тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Об этом сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его данным, в их числе есть как с огнестрельными и ножевыми ранениями, так и другими тяжкими увечьями.

«На сегодня в медицинских учреждениях на излечении остаются 273 сотрудника и военнослужащих, получивших во время беспорядков тяжкие ранения. Часть из них до сих пор находится в реанимации. К сожалению, некоторые из них не смогут дальше работать, практически стали инвалидами», - сказал начальник следственного департамента в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Он добавил, что кадры жестокого избиения сотрудников и военных, а также нападения на административные и другие здания в достаточном количестве имеются в соцсетях.

«Многие из них распространены самими участниками беспорядков. По видеозаписям устанавливаются лица, участвовавшие в преступных атаках», - уточнил С. Адилов.

Так в Атырау задержаны двое жителей, которые 5 января в составе группы лиц подвергли жестокому избиению сотрудников полиции, задействованных в охране здания акимата области, на одной из центральных улиц города.

В этом же городе, заблокировав автомашину скорой помощи, участники беспорядков повторно избили раненных сотрудников полиции, следовавших в больницу. По этим фактам установлены четверо жителей Атырау, которые с санкции суда арестованы.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РК продолжает поиски более двух тысяч похищенного оружия. Также был составлен портрет арестованных в Алматы во время январских беспорядков и озвучено количество ранений, которые получили гражданские лица во время январских беспорядков.


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#Борьба с преступностью   #Генпрокуратура   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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