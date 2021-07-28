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Практически каждый второй взрослый казахстанец привит первой дозой - Алексей Цой

28 Июля 2021 17:28
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Практически каждый второй взрослый казахстанец привит первой дозой - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 3 млн человек в Казахстане получили второй компонент вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Практически каждый второй взрослый казахстанец привит первой дозой вакцины против КВИ. Так, на сегодняшний день использовано 8,6 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 5 230 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 436 617 человек», - сказал в ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой.

По данным Минздрава, в прививочных пунктах имеется около 713 тысяч доз первого компонента и 1 млн 300 тысяч – второго компонента вакцин.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

За последние две недели, по сравнению с предыдущими двумя неделями, в целом по республике отмечается подъем заболеваемости во всех регионах.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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