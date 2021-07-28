Практически каждый второй взрослый казахстанец привит первой дозой - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 3 млн человек в Казахстане получили второй компонент вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практически каждый второй взрослый казахстанец привит первой дозой вакцины против КВИ. Так, на сегодняшний день использовано 8,6 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 5 230 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 436 617 человек», - сказал в ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой.

По данным Минздрава, в прививочных пунктах имеется около 713 тысяч доз первого компонента и 1 млн 300 тысяч – второго компонента вакцин.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

За последние две недели, по сравнению с предыдущими двумя неделями, в целом по республике отмечается подъем заболеваемости во всех регионах.



