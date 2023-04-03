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Позволит ли повышение цен на ГСМ с выгодой работать АЗС – ответ Минэнерго

Автор:  
Серик Сабеков
3 Апреля 2023, 18:44
Позволит ли повышение цен на ГСМ с выгодой работать АЗС – ответ Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При исчислении уровня поднятия цен на ГСМ были учтены и интересы АЗС. Об этом заявил и.о министра энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект, который мы подготовили, предусматривает как установление предельных розничных цен, так и установление предельных оптовых цен. Разница между ними будет составлять порядка 20%, что дает возможность доходно работать, в том числе и автозаправочным станциям», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов.

В целом, по его словам, работа велась так, чтобы цены были приемлемы как для потребителей, так и для производителей.

Ранее и.о. главы Минэнерго предложил повысить предельные цены на бензин и дизельное топливо.

«В целях стабилизации внутреннего рынка ГСМ необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Поэтому мы должны пойти на сложный, но в то же время нужный шаг – повысить предельные розничные цены», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

В частности, как отметил он, необходимо повысить цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тг за литр (рост 11%). Цена на дизель составит 295 тг за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тг (в среднем рост 20%).


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