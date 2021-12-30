Позитивные последствия объективны и очевидны - эксперт об отмене смертной казни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доктор юридических наук, профессор, академик АЕН РК, почетный юрист РК Марат Когамов прокомментировал подписанный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым закон об отмене смертной казни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2 января 2021 год,а в контексте выполнения своих политических установок, Глава государства подписал закон о ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах от 15 декабря 1989 года, направленного на отмену смертной казни, со следующей оговоркой: «Республика Казахстан в соответствии со статьей 2 Второго Факультативного Протокола оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного времени, совершенных в военное время», - прокомментировал юрист.

По словам эксперта, оговорка, использованная законодателем в законе РК от 2 января 2021 года, была снята Законом РК от 29 декабря 2021 года. Этим законом констатирована совершенно полная и окончательная отмена смертной казни в стране.

«Одновременно этим законом в УК, УПК, УИК или в отраслях права криминального цикла исключены все положения, так или иначе связанные с понятием, словосочетанием «смертная казнь». Таким образом, мы окончательно вошли в группу, включающую свыше ста государств, которые являются сегодня участниками Второго Факультативного Протокола, принятого ими без оговорок. Стоит напомнить, что работа над законопроектом проходила активно и носила далеко не единодушный, спорный характер. К примеру, детальному анализу подвергалось толкование действенного смысла норм статьи 2 Второго Факультативного Протокола. Представители гражданского общества ратовали за безоговорочную отмену смертной казни, другие – за оставление с проектным видением круга особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время. Также обстоятельному обсуждению подверглись нормы пункта 2 статьи 15 Конституции о том, что смертная казнь устанавливается законом как исключительная мера наказания за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании», - отметил Марат Когамов.

По его словам, в этом вопросе приняты во внимание разъяснения Конституционного совета в нормативном постановлении от 15 декабря 2020 года №4, заключающемся в том, что нормы пункта 2 статьи 15 Конституции не препятствуют ратификации Протокола с допускаемой им оговоркой, а также о том, что вопросы установления смертной казни за конкретные общественно опасные деяния определяются Парламентом в уголовном законодательстве, которое состоит из только из Уголовного Кодекса РК.

«В целом, особо хотелось бы подчеркнуть довольно неожиданный в практике национального правотворчества и правоприменения резкий поворот событий или новое политическое видение Главой государства решения этого непростого вопроса. Позитивные политические и иные последствия такого его шага объективны и очевидны», - добавил он.

Напомним, вчера Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни».



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