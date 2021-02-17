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    18:12, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Позитивная динамика поступлений в бюджет зафиксирована в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причины неосвоения антикризисных мер в столице назвал председатель Ревизионной комиссии по городу Нур-Султану Иманжусуп Акпомбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В доходной части бюджета в течение 2020 года отмечается позитивная динамика поступлений в бюджет. Несмотря на снижение утвержденного плана по налоговым поступлениям, в целом исполнение составило 105,4%», - сказал Иманжусуп Акпомбаев на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства маслихата города Нур-Султана.

    Спикер сообщил, что в рамках исполнения поручений Главы государства Ревизионной комиссией в 2020 году проведен мониторинг и анализ освоения антикризисных бюджетных средств местными исполнительными органами в сумме 210 658, 9 млн тенге.

    «Ревизионная комиссия в течение года неоднократно информировала акима города о необходимости полного и эффективного освоения антикризисных средств, направленных на поддержание социальной и экономической стабильности в столице. В свою очередь акимом неоднократно проводились аппаратные совещания по данному вопросу. Однако по состоянию на 31 декабря (2020 года) бюджет по антикризисным средствам исполнен на 98%, что составляет 206 443 млн тенге, в связи с несвоевременным представлением актов выполненных работ подрядными организациями, в том числе и управлением строительства», - пояснил Иманжусуп Акпомбаев.


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