Позицию Казахстана по отношению к Афганистану озвучил МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан делает упор на развитие торгово-экономических отношений с Афганистаном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он подчеркнул, что экономика Афганистана продолжает пребывать в кризисе. Две трети населения нуждаются в гуманитарной помощи, более 24 миллионов голодают, ухудшается эпидемиологическая ситуации. Все это создает благоприятную почву для усиления экстремизма и терроризма, создавая угрозы безопасности всему центрально-азиатскому региону.

«Казахстан, как и другие члены международного сообщества, не должен допустить скатывания Афганистана в нестабильность. Считаем, что лишь совместными усилиями международного сообщества Афганистан сможет стать независимым и стабильным государством, живущим в мире со своими соседями и приверженным своим международным обязательствам», - сказал спикер во время встречи с журналистами в Астане.

По его данным, за последние два года Казахстан направил в Афганистан гуманитарную помощь в объеме 10 тысяч тонн муки, а также иные виды продовольствия, товары первой необходимости и медикаменты.

«Наряду с этим мы делаем упор на развитие торгово-экономических отношений с этой страной», - добавил Канат Тумыш.

Афганистан является одним из важных импортеров казахстанской сельскохозяйственной продукции и закупает порядка 70% выставленной на экспорт Казахстаном муки. За последний год объемы торговли между странами составили около 990 млн долларов. Этот показатель казахстанские власти намерены приумножать.

В МИД уверены, что укрепление двусторонних торговых отношений с Афганистаном позволит развивать другие направления казахстанской экономики. А именно, сформировать новые транспортно-логистические маршруты в южном направлении с выходом на рынок Пакистана, объемом приблизительно в 220 млн человек, а также через пакистанские порты Карачи и Гвадар выйти на рынки стран Персидского залива и Ближнего Востока. А также дозагрузить в двух направлениях продвигаемый Казахстаном «Средний коридор», соединяющий торговые маршруты между рынками Китая и Европейского Союза.

Добавим, что 3-5 августа планируется казахстанско-афганский бизнес-форум. Ожидается, что от афганской стороны участие примут более 150 предпринимателей из разных отраслей экономики, в том числе банков второго уровня Афганистана.