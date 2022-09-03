РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пожизненный срок дали столичному жителю за убийство ребенка

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апелляционной жалобе осужденный просил отменить приговор, ссылаясь на невиновность, однако постановлением судебной коллегии от 1 сентября 2022 года приговор оставлен без изменения, так как оснований для его отмены не установлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда города Нур-Султана.

    О бвинительный приговор в отношении К. по факту убийства малолетней (ст.99 ч.3 УК) был вынесен 22 июля 2022 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Нур-Султана с участием присяжных заседателей.

    В суде установлено, гр.K., распивая алкогольные напитки, нанес многочисленные удары пятилетней дочери сожительницы, от которых ребенок, не приходя в сознание, скончался.

    Коллегия присяжных заседателей в полном составе проголосовала за наказание в виде пожизненного лишения свободы.


    Теги:
    Суды 2020-Итоги года Астана Закон и право Правоохранительные органы Развитие IT технологий в Казахстане
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!