Пожизненный срок дали столичному жителю за убийство ребенка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апелляционной жалобе осужденный просил отменить приговор, ссылаясь на невиновность, однако постановлением судебной коллегии от 1 сентября 2022 года приговор оставлен без изменения, так как оснований для его отмены не установлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда города Нур-Султана.

О бвинительный приговор в отношении К. по факту убийства малолетней (ст.99 ч.3 УК) был вынесен 22 июля 2022 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Нур-Султана с участием присяжных заседателей.

В суде установлено, гр.K., распивая алкогольные напитки, нанес многочисленные удары пятилетней дочери сожительницы, от которых ребенок, не приходя в сознание, скончался.

Коллегия присяжных заседателей в полном составе проголосовала за наказание в виде пожизненного лишения свободы.