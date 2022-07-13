13 Июля 2022 17:39

Пожизненные выплаты увеличили спортсменам и тренерам Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожизненные ежемесячные выплаты в четыре раза увеличили казахстанским призерам Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также их тренерам, передает МИА «Казинформ».

Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства Казахстана. Документ опубликован на сайте Правительства РК.

«Пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:

1) спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, — 100 месячных расчетных показателей;

2) тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, — 100 месячных расчетных показателей», — говорится в Постановлении.

Ранее, в 2021 году, спортсменам и тренерам выплачивали 24 МРП.

В октябре прошлого года, после вынесения проекта о повышении пожизненных выплат спортсменам и тренерам на общественное обсуждение, в Минкультуры и спорта РК, объяснили, почему в Казахстане хотят увеличить пожизненные выплаты.

«Министерство культуры и спорта вынесло на общественное обсуждение проект постановления, цель которого - стимулирование спортсменов и тренеров к высоким спортивным результатам путем увеличения ежемесячных выплат материального обеспечения, оказание социальной поддержки. При изложении указанных изменений был изучен опыт многих государств. За основу был взят механизм финансовой поддержки ряда стран, таких как Россия, США, Канада, Австрия, Швейцария, Великобритания», - сообщили тогда в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Тогда же уточнялось, что пожизненное и ежемесячное материальное обеспечение спортсменов и тренеров будет выплачиваться из республиканского бюджета в соответствии с законом «О физической культуре и спорте».