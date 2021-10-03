Пожизненные выплаты спортсменам намерены увеличить до 100 МРП в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта вынесло на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в правила выплат пожизненного ежемесячного обеспечения спортсменам и тренерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект о внесении изменения в постановление Правительства «Об утверждении Правил выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, установлении их размеров и признании, утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» находится на обсуждении на портале «Открытые НПА».

В проекте документа говорится, что пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:

- спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта – 100 месячного расчетного показателя;

- спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта – 100 месячного расчетного показателя;

- тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта – 100 месячного расчетного показателя».

Ранее вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов раскрыл механизм финансирования видов спорта в стране.