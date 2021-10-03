Пожизненные выплаты спортсменам намерены увеличить до 100 МРП в Казахстане
Проект о внесении изменения в постановление Правительства «Об утверждении Правил выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, установлении их размеров и признании, утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» находится на обсуждении на портале «Открытые НПА».
В проекте документа говорится, что пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:
- спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта – 100 месячного расчетного показателя;
- спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта – 100 месячного расчетного показателя;
- тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта – 100 месячного расчетного показателя».
Ранее вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов раскрыл механизм финансирования видов спорта в стране.