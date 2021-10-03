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    19:13, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пожизненные выплаты спортсменам намерены увеличить до 100 МРП в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта вынесло на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в правила выплат пожизненного ежемесячного обеспечения спортсменам и тренерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект о внесении изменения в постановление Правительства «Об утверждении Правил выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, установлении их размеров и признании, утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» находится на обсуждении на портале «Открытые НПА».

    В проекте документа говорится, что пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:

    - спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта – 100 месячного расчетного показателя;

    - спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта – 100 месячного расчетного показателя;

    - тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта – 100 месячного расчетного показателя».

    Ранее вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов раскрыл механизм финансирования видов спорта в стране.

    Теги:
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