Пожизненное материальное обеспечение увеличат тренерам и спортсменам в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно актуализации порядка присуждения социальных выплат и гарантий тренерам и профессиональным спортсменам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством разработан и обсуждается проект подзаконного нормативного правового акта, предусматривающего увеличение выплаты пожизненного материального обеспечения членам национальных сборных команд и их тренерам с 24 до 100 МРП», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе.

На сегодняшний день в соответствии с постановлением Правительства от 19 декабря 2014 года № 1324 пожизненные ежемесячные выплаты в размере 24 МРП предусмотрены для победителей, призеров Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр, чемпионов мира по олимпийским видам спорта, а также для их тренеров.

«Увеличение пожизненных ежемесячных выплат потребует выделение дополнительных средств из республиканского бюджета. Необходимо отметить, что выплаты не распространяются на профессиональных спортсменов, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» получают вознаграждение в соответствии с заключенными профессиональными контрактами», - заключил Е. Тугжанов.