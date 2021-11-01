РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:20, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Пожизненное материальное обеспечение увеличат тренерам и спортсменам в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно актуализации порядка присуждения социальных выплат и гарантий тренерам и профессиональным спортсменам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством разработан и обсуждается проект подзаконного нормативного правового акта, предусматривающего увеличение выплаты пожизненного материального обеспечения членам национальных сборных команд и их тренерам с 24 до 100 МРП», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе.

    На сегодняшний день в соответствии с постановлением Правительства от 19 декабря 2014 года № 1324 пожизненные ежемесячные выплаты в размере 24 МРП предусмотрены для победителей, призеров Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр, чемпионов мира по олимпийским видам спорта, а также для их тренеров.

    «Увеличение пожизненных ежемесячных выплат потребует выделение дополнительных средств из республиканского бюджета. Необходимо отметить, что выплаты не распространяются на профессиональных спортсменов, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» получают вознаграждение в соответствии с заключенными профессиональными контрактами», - заключил Е. Тугжанов.

    Теги:
    Правительство Спорт Правительство РК Астана Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!