Пожизненное лишение свободы за убийство двух человек получил акмолинец
Как сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области, осужденный ранее уже был судим за убийство. Новое преступление мужчина совершил, распивая спиртное с двумя знакомыми. Поругавшись с одним из них, он нанес ему ножевые ранения, от которых тот скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, пришлось убить и женщину.
«М. совершил особо тяжкое преступление – неоднократное убийство, совершенное с целью скрыть преступление (п.п.10, 13 ч.2 ст.99 УК). Вина М. подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз, явкой с повинной и полным признанием вины осужденным, протоколом проверки уточнения показаний М. и другими доказательствами по делу», - сообщили в ведомстве.
При назначении наказания суд учел, что мужчина уже был приговорен в 2008 году к 9 годам лишения свободы за совершение убийства. Срок он отбыл в полном объеме. Суд признал в действиях подсудимого опасный рецидив преступлений.
«Приговором суда М. осужден к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек. Исковые заявления о возмещении морального вреда и материального ущерба потерпевшим удовлетворены», - добавили в ведомстве.
Приговор не вступил в законную силу.