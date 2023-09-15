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    13:16, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пожизненное лишение свободы за убийство двух человек получил акмолинец

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Мужчине, убившему двух жителей Кокшетау, назначено пожизненное лишение свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области, осужденный ранее уже был судим за убийство. Новое преступление мужчина совершил, распивая спиртное с двумя знакомыми. Поругавшись с одним из них, он нанес ему ножевые ранения, от которых тот скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, пришлось убить и женщину.

    «М. совершил особо тяжкое преступление – неоднократное убийство, совершенное с целью скрыть преступление (п.п.10, 13 ч.2 ст.99 УК). Вина М. подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз, явкой с повинной и полным признанием вины осужденным, протоколом проверки уточнения показаний М. и другими доказательствами по делу», - сообщили в ведомстве.

    При назначении наказания суд учел, что мужчина уже был приговорен в 2008 году к 9 годам лишения свободы за совершение убийства. Срок он отбыл в полном объеме. Суд признал в действиях подсудимого опасный рецидив преступлений.

    «Приговором суда М. осужден к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек. Исковые заявления о возмещении морального вреда и материального ущерба потерпевшим удовлетворены», - добавили в ведомстве.

    Приговор не вступил в законную силу.


    Теги:
    Суды Акмолинская область для mail.ru Правоохранительные органы
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