Пожизненное лишение свободы: судья вынес приговор по делу об убийстве егеря

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области вынесли приговор по делу об убийстве егеря Ерлана Нургалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Слушания по делу об убийстве Ерлана Нургалиева начались в Караганде в конце августа 2019 года. Уголовное дело состоит из 40 томов. Свидетелей было более 80 человек. На скамье подсудимых сидели Берик Ахметов, Нурлан Шукилдиков и Кайрат Акшанов.

На предыдущих слушаниях прокурор запросил пожизненное лишение свободы всем троим обвиняемым с отбытием срока в колонии чрезвычайной безопасности.

Судья Кайрат Касимов удовлетворил ходатайство прокурора и приговорил их к пожизненному лишению свободы.

«По совокупности статей, назначить подсудимым Берику Ахметову, Кайрату Акшанову и Нурлану Шукилдикову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС чрезвычайной безопасности», - огласил приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Кайрат Касимов.

Еще четверо фигурантов дела: Берден Базаров, Батырбек Кайырбеков, Жарасхан Мырзабаев и Айдос Акимов были отпущены, так как ранее органами досудебного расследования в их отношении было прекращено уголовное дело. Однако адвокат сына Ерлана Нургалиева во время прения сторон выразил не согласие с этим, и просил вынести частное постановление о возобновлении уголовного расследования по статьям об укрывательстве совершенного преступления и недонесения о нем.

Таким образом, вышеназванных четверых обвиняемых приговорили к шести годам лишения свободы. Срок они будут отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

На прошлом заседании защитник стороны потерпевших озвучил сумму морального ущерба в 20 млн тенге, а также материальный ущерб в размере 9 миллионов 137 тысяч 600 тенге.

Помимо этого подсудимым придется выплатить компенсацию за 17 убитых сайгаков – это 89 миллионов тенге. Также возместят щерб за поминки и строительство мазара - 1 млн 890 тыс. тенге.

Всех семерых забрали из зала суда.

Напомним, 13 января в окрестностях плотины «Ак кошкар», расположенной в юго-западном направлении от озера Тенгиз, инспектора госпредприятия «Охотзоопром» Ницык и Нургалиев вышли на след браконьеров, убивших пять сайгаков. Вскоре они нагнали два внедорожника, на которых не было государственных номеров.

Заметив преследование, джипы попытались скрыться, но один их них все же удалось остановить. Понимая грозящие им последствия, браконьеры напали на инспекторов. Завязалась драка. В результате инцидента Ерлан Нургалиев получил пулевое ранение и тяжелую черепно-мозговую травму – егерь скончался. Его напарнику Петру Ницык нападавшие сломали челюсть и нанесли несколько ножевых ранений. Преступникам удалось скрыться.



