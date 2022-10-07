Пожизненное лишение свободы грозит казахстанцам за наркопреступления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела профилактики наркомании, межведомственных координаций управления по противодействию наркобизнесу столичного департамента полиции Сергей Ильиных напомнил об ответственности за наркопреступления, предусмотренной законодательством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мало кто из молодежи знает, что у нас в Казахстане с 2015 года наркопреступление – это тяжкий и особо тяжкий вид преступлений, санкции предусматривают пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», - сказал Сергей Ильиных на брифинге в департаменте полиции.

Он также сообщил, что, как правило, сегодня сбыт наркотиков идет бесконтактным путем, через интернет.

«Вся информация получается через электронные носители, закрытые мессенджеры, где наркопреступность вовлекает в сбыт наркотиков и в изготовление молодых людей с распределением определенных функций для работы. Есть те, кто занимается рекламой сайтов, кто-то занимается производством, есть дилеры по закладке наркотиков – так называемые закладчики. Есть бухгалтерская отчетность, которая занимается отмыванием денег. Такие лаборатории организуются только в интернет-ресурсах, через мессенджеры», - добавил спикер.