Пожизненное лишение свободы грозит казахстанцам за наркопреступления
«Мало кто из молодежи знает, что у нас в Казахстане с 2015 года наркопреступление – это тяжкий и особо тяжкий вид преступлений, санкции предусматривают пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», - сказал Сергей Ильиных на брифинге в департаменте полиции.
Он также сообщил, что, как правило, сегодня сбыт наркотиков идет бесконтактным путем, через интернет.
«Вся информация получается через электронные носители, закрытые мессенджеры, где наркопреступность вовлекает в сбыт наркотиков и в изготовление молодых людей с распределением определенных функций для работы. Есть те, кто занимается рекламой сайтов, кто-то занимается производством, есть дилеры по закладке наркотиков – так называемые закладчики. Есть бухгалтерская отчетность, которая занимается отмыванием денег. Такие лаборатории организуются только в интернет-ресурсах, через мессенджеры», - добавил спикер.