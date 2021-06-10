Пожизненное лишение прав грозит молодому водителю в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали на дороге пьяного водителя. Оказалось, что 29-летний сельчанин неоднократно попадал в поле зрения полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, внимание патрульных привлек автомобиль «Нива» без номеров. Машину остановили для проверки. Оказалось, что водитель – в алкогольном опьянении. Более того, в августе 2019-го года его лишили прав на три года.

Затем выяснилось, что супруга молодого человека неоднократно обращалась в полицию из-за бытовых конфликтов, но всегда забирала заявления. В конце мая участковый зафиксировал факт незаконного хранения огнестрельного оружия в доме мужчины. Незарегистрированное пятизарядное гладкоствольное ружьё «Mossberg» 12 калибра отправили на экспертизу, по результатам которой административный материал будет передан в суд.

За управление транспортом без номерных знаков собран материал по административной статье, санкция которой подразумевает штраф в размере 10 МРП, или 29 170 тенге. Машина водворена на спецстоянку.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без права вождения грозит уголовная ответственность и наказание в виде крупного штрафа либо лишения свободы на срок до 5 лет с пожизненным лишением права вождения.