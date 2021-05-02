Пожизненно осудили педофила в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области педофил пожизненно лишился свободы. Апелляционная жалоба его защитника была оставлена без удовлетворения, передает МИА «Казинформ».

Адвокат приговоренного к пожизненному заключению за похищение, изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка осужденного Н. подал апелляционную жалобу на приговор суда. Апелляционная жалоба была рассмотрена судебной коллегией по уголовным делам Алматинского областного суда.

Напомним, подсудимый Н. 7 марта 2020 года в состоянии алкогольного опьянения с целью осуществления сексуальных домогательств похитил своего соседа - малолетнего ребенка С. Несмотря на его сопротивление и крики, затащил в подвал частного жилого дома, где избил кулаками. От побоев ребенок потерял сознание и, находясь в беспомощном состоянии, подвергся насильственным и сексуальным действиям.

В суде подсудимый обвинения не признал, просил вынести оправдательный приговор в связи с недоказанностью. Однако вина подсудимого была доказана материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, результатами судебно-экспертных исследований.

Суд признал подсудимого виновным по пункту 5) части 2 статьи 125, части 4 статьи 120, части 4 статьи 121 УК РК и назначил окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Вместе с тем с указанным приговором суда защитник осужденного Н. не согласился, мотивируя тем, что суд первой инстанции дал недолжную оценку заключениям судебных экспертиз, и попросил оправдать Н. по предъявленным обвинениям.

Апелляционная судебная коллегия, тщательно проверив материалы уголовного дела, в том числе заключения проведенных экспертиз, должность и правильность оценки Специализированного межрайонного суда, оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор суда без изменения.