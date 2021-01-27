Пожизненно лишили свободы педофила из Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Суд присяжных пожизненно лишил свободы педофила из Аксу. Кроме того, в пользу потерпевших судом вынесено решение о взыскании морального и материального ущерба, передаёт Pavlodarnews.kz.

Такое решение вынесено сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области.

Уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Аксу было рассмотрено с участием присяжных заседателей.

Житель Аксу с 24 марта 2016 года по 4 января 2020 года неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих школьниц. В гараже у мужчины был найден обрез, а дома – наркотики.

«Рассмотрено уголовное дело по фактам неоднократного изнасилования малолетней, изнасилования и совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, незаконное хранение оружия, наркотических средств – статьи 120 ч.3 п. 2, статьи 120 ч. 4, статьи 121 ч. 3 – 1 п. 1, статьи 120 ч. 3-1 п. 1, а также статьями 296 ч. 2,3 и 287 ч. 3 УК РК», – сообщил судья СМУС Кадырбек Сатабаев.

Присяжные заседатели единогласно приняли решение о виновности Ж. по всем эпизодам, предъявленным обвинением, назначили ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать его житель Аксу будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Там же его в принудительном порядке будут лечить от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением наркотиков.

Кроме того, в пользу потерпевших судом вынесено решение о взыскании морального ущерба по 5 млн тенге в пользу каждой потерпевшей стороны, а также 150 тысяч материального ущерба в пользу одной из сторон.

Приговор в законную силу не вступил.