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Пожизненно лишены водительских прав трое водителей в Западно-Казахстанской области
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году, согласно новым изменениям, внесенными в законодательство, районным судом №2 Казталовского района рассмотрены три уголовных дела в отношении трех подсудимых, совершивших уголовные правонарушения по ч.1 ст. 346 УК РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда Западно-Казахстанской области.
Как установлено в суде, подсудимые, будучи лишенными прав на управление транспортными средствами сроком на 3 года, в феврале текущего года на улицах села Жалпактал в состоянии алкогольного опьянения управляли автомашинами.
Приговорами суда все трое признаны виновными. Им назначены наказания в виде ограничения свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.
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