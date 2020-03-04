Пожизненно лишены водительских прав трое водителей в Западно-Казахстанской области

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году, согласно новым изменениям, внесенными в законодательство, районным судом №2 Казталовского района рассмотрены три уголовных дела в отношении трех подсудимых, совершивших уголовные правонарушения по ч.1 ст. 346 УК РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда Западно-Казахстанской области.

Как установлено в суде, подсудимые, будучи лишенными прав на управление транспортными средствами сроком на 3 года, в феврале текущего года на улицах села Жалпактал в состоянии алкогольного опьянения управляли автомашинами.

Приговорами суда все трое признаны виновными. Им назначены наказания в виде ограничения свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.