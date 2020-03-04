+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 7 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожизненно лишены водительских прав трое водителей в Западно-Казахстанской области

4 Марта 2020 14:19
Поделиться:
Пожизненно лишены водительских прав трое водителей в Западно-Казахстанской области

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году, согласно новым изменениям, внесенными в законодательство, районным судом №2 Казталовского района рассмотрены три уголовных дела в отношении трех подсудимых, совершивших уголовные правонарушения по ч.1 ст. 346 УК РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда Западно-Казахстанской области.

Новости по теме
Оглашен приговор браконьеру: 18 лет лишения свободы за покушение и убийство егеря
197 нетрезвых водителей за месяц задержали полицейские в Костанайской области В Нур-Султане суд восстановил студента в обучении на военной кафедре Суд отказал убийце трехлетнего ребенка в смягчении наказания

Как установлено в суде, подсудимые, будучи лишенными прав на управление транспортными средствами сроком на 3 года, в феврале текущего года на улицах села Жалпактал в состоянии алкогольного опьянения управляли автомашинами.

Приговорами суда все трое признаны виновными. Им назначены наказания в виде ограничения свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Суды, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив