Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Пожизненно лишенный прав пьяный водитель задержан в ВКО
28 Июля 2022 22:28

Пожизненно лишенный прав пьяный водитель задержан в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель, пожизненно лишенный прав, задержан в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники полиции отдела полиции Катон-Карагайского района на республиканской трассе «Усть-Каменогорск- Рахмановские ключи» остановили автомобиль «Москвич», за рулем которого находился 37-летний житель села Улкен-Нарын. При разговоре с полицейскими от водителя исходил резкий запах алкоголя. Освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени.

Установлено, что он еще и лишен права управления транспортным средством на пожизненный срок. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч. 1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения».



Новости по теме
Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области
Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские
Читайте также
Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области
Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские
Школьные автобусы в Алматы будут запускать поэтапно
Столица должна иметь скоростной транспорт - архитектор об LRT
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Водители общественного транспорта в Алматы спровоцировали 170 ДТП
Рабочий погиб на АЗС в Усть-Каменогорске
Популярное
1 Как повлиял приезд россиян на рынок жилья в РК – эксперт
2 Вооруженные ножом юноши грабили прохожих в Алматы
3 Двадцать шесть нелегальных таксистов задержано в столице
4 Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
5 Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив