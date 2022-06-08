8 Июня 2022 18:52

Пожизненно лишенные водительских прав вновь их получали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Прокуратура города Атырау выявила факты выдачи прав водителям, которые решением суда были их лишены за злостные нарушения пожизненно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, в процессе анализа деятельности уполномоченных органов по выдаче водительских удостоверений, выявлены факты их повторной выдачи людям, которым по приговору суда назначено наказание в виде пожизненного лишения водительских прав.

«В ходе анализа за 2019-2021 годы было выявлено два таких факта. Один из фигурантов дела признался, что заплатил 180 тыс. тенге посреднику. Еще один случай незаконного получения водительских прав, которых он был лишен пожизненно, произошел через управление административной полиции города Алматы. Собранные по этому факту материалы переданы в Антикоррупционную службу города Алматы для принятия процессуального решения. Еще в трех случаях люди, лишенные прав на определенное время, платили за то, чтобы получить их раньше законного срока», - сообщил прокурор города Атырау Аршат Тайтуллин.