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Пожизненно лишенного прав водителя пьяным задержали в Кокшетау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Мая 2023, 22:08
Пожизненно лишенного прав водителя пьяным задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Водитель, пожизненно лишенный прав, задержан за управление авто в состоянии алкогольного опьянения в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками батальона патрульной полиции своевременно пресечено очередное грубейшее нарушение ПДД. В ходе патрулирования вверенного участка автопатрулем «Аскер-1» в составе К. Ешимова и А. Койбагара в центре города была остановлена автомашина Honda, 52-летний водитель которой, согласно заключению медицинского освидетельствования, находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Более того, лишенный водительских прав пожизненно.

В отношении недобросовестного водителя заведено дело по ст.346 ч.1 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.


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