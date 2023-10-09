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    14:13, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Пожизненный срок получил отец-насильник в СКО

    ско
    Фото: МИА "Казинформ"

    В Северо-Казахстанской области вынесли приговор мужчине, который насиловал собственных детей, передает корреспондент агентство Kazinform.

    Ранее на брифинге начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов рассказывал о том, что факт сексуального насилия над ребенком зарегистрировали в районе М. Жумабаева. Гражданин Узбекистана совершил это в отношении несовершеннолетней дочери в состоянии алкогольного опьянения. 
    Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. В суде выяснилось, что мужчина насиловал двоих своих детей: дочь и сына. Совершал это неоднократно в период с 2020 по конец января 2023 года.

    - Вина подсудимого установлена показаниями потерпевших, законного представителя потерпевших, свидетеля, заключениями экспертиз. Подсудимый и его адвокат не согласились с предъявленным обвинением, просили его оправдать. Суд признал в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность и наказание, совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающих обстоятельств суд не установил. С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории особо тяжких, обстоятельств дела, личности виновного, суд пришел к выводу о необходимости назначения максимально строгого наказания. Приговором суда мужчина осужден к пожизненному лишению свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

    Местом отбывания назначенного наказания определено учреждение чрезвычайной безопасности.
    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Теги:
    Насилие над детьми МВД РК Северо-Казахстанская область Дети полиция
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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