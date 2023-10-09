Пожизненный срок получил отец-насильник в СКО

В Северо-Казахстанской области вынесли приговор мужчине, который насиловал собственных детей, передает корреспондент агентство Kazinform.

Ранее на брифинге начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов рассказывал о том, что факт сексуального насилия над ребенком зарегистрировали в районе М. Жумабаева. Гражданин Узбекистана совершил это в отношении несовершеннолетней дочери в состоянии алкогольного опьянения.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. В суде выяснилось, что мужчина насиловал двоих своих детей: дочь и сына. Совершал это неоднократно в период с 2020 по конец января 2023 года.

- Вина подсудимого установлена показаниями потерпевших, законного представителя потерпевших, свидетеля, заключениями экспертиз. Подсудимый и его адвокат не согласились с предъявленным обвинением, просили его оправдать. Суд признал в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность и наказание, совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающих обстоятельств суд не установил. С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории особо тяжких, обстоятельств дела, личности виновного, суд пришел к выводу о необходимости назначения максимально строгого наказания. Приговором суда мужчина осужден к пожизненному лишению свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

Местом отбывания назначенного наказания определено учреждение чрезвычайной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.