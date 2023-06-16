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Пожилые люди составят почти половину населения Южной Кореи в 2070 году

Автор:  
Татьяна Кудренок
16 Июня 2023, 22:07
Пожилые люди составят почти половину населения Южной Кореи в 2070 году Фото: koreabridge.net

СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ – Жители Южной Кореи в возрасте 65 лет и старше составят 46,4% от общей численности населения уже в 2070 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным Статистического управления Южной Кореи, население страны быстро стареет на фоне критически низкого уровня рождаемости. Ожидается, что доля пожилых людей достигнет 20% в 2025 году по сравнению с 14% в 2018 году.

Япония достигла этого уровня еще в 2004 году, на что ушло 10 лет, тогда как Франция достигла рубежа в 2018 году, на что ушло 39 лет.

Согласно отчету, рак и сердечные заболевания были основными причинами смерти пожилых людей в 2021 году.

В экономическом аспекте 78,7% лиц в возрасте от 65 до 74 лет получали доход либо самостоятельно, либо через своих супругов в 2021 году. Доля составила 46% для лиц в возрасте 75 лет и старше.

В 2021 году почти 95% людей в возрасте 60 лет имели доступ к интернету, в то время как соответствующий показатель для лиц в возрасте 70 лет и старше составлял 49,7%. Это представляет собой значительный рост более чем на 30% с 2015 года.

В марте этого года в Южной Корее родилось всего 21 138 детей, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Это был самый низкий показатель за март с тех пор, как статистическое управление начало собирать ежемесячные данные в 1981 году.

Число детей, рожденных в Южной Корее, снижается по сравнению с прошлым годом уже 88 месяцев подряд.


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