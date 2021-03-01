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    12:46, 01 Март 2021 | GMT +6

    Пожилые люди поблагодарили волонтеров за помощь в очистке дворов в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Посвященная «Дню благодарности» акция «Забота» в помощь одиноким пенсионерам по очистке дворов прошла в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с празднованием Дня благодарности с 28 февраля по 1 марта волонтерами досугового центра проведена акция «Забота» в помощь одиноким пенсионерам по очистке дворов от снега. Охват участников акции составил более 8 человек.

    «Сегодня день благодарности. Я вас очень благодарю, за то, что вы помогаете мне. Здоровья вам и удачи во всем. Спасибо вам большое», - поблагодарила Ольга Чаадаева.

    По словам организаторов, этот день призван напомнить молодым о ценности человеческих отношений, верности, чувстве долга, ответственности.

    «День благодарности - это день оказания почета каждого гражданина страны друг другу, которые на пути строения Независимого Казахстана за столь короткое время преодолели непростое время. Забота о старших воспитывает в наших сердцах чувства любви, благодарности и чистосердечности. Мы не должны забывать, что только у того общества, в котором люди уважают старших, есть будущее»,- сказала руководитель центра досуга «Карлыгаш» Атыркул Сагындыкова.

    Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.


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