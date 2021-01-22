РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:15, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Пожилую женщину во время пожара спасли двое парней в Семее

    None
    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее двое молодых людей спасли при пожаре пожилую хозяйку дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве сообщили, что 21 января около часа ночи на пульт оперативной службы поступила информация о пожаре по улице Паровозная. Прибывшие на место происшествия подразделения обнаружили горящий дом на двух хозяев.

    «В доме горели деревянные конструкции потолочных перекрытий и стены смежных помещений веранды и кухни, мебель, бытовая техника и личные вещи. Спасатели действовали слаженно и усиленно боролись с огнем. Полностью возгорание удалось ликвидировать на площади 20 кв.метров. При тушении пожара огнеборцами из полыхающего огнем здания был вынесен 1 газовый баллон», - пояснили в пресс-службе.

    Выяснилось, что до прибытия противопожарных служб двумя молодыми людьми Станиславом Коряковским и Сергеем Яцуком, которые в тот момент находились в гостях в другой половине дома, была спасена 70-летняя хозяйка дома.

    «Они не растерялись и, обнаружив пожар, сразу же ринулись на помощь. Разбив окно спальной комнаты кувалдой, вынесли пожилую женщину из зоны опасности и передали прибывшим врачам скорой помощи, которые госпитализировали женщину с диагнозом отравление угарным газом средней степени Сейчас ее жизни ничего не угрожает благодаря смелым парням», - рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.


    Отметим, что парням также помогала внучка Анастасия Гордеева, которая вызывала пожарных и скорую помощь, а также всячески содействовала в спасении бабушки.К слову, Станиславу 23 года, а Сергею всего 16 лет.

    По причине пожара специалисты службы ЧС отрабатывают две версии: неосторожное обращение с огнем и несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации отопительной печи.

    ДЧС ВКО напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Так, эксплуатировать печи нужно только с закрытыми дверцами, а для этого проверьте, чтобы запорный механизм был обязательно исправен. Не используйте для топки печей дрова, длина которых, превышает размеры топки. При этом необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и т.п.). Кроме того, нельзя также сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы, и не перекаливайте печь, помните, что топить печь более 2-х часов подряд нельзя.


    Фото: пресс-службы ДЧС ВКО



    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:11
    В Павлодаре роботы помогают детям с аутизмом меньше бояться врачей и больниц
    Сегодня, 17:05
    Казахстанская федерация бокса предъявила претензии МОК по бою Шымбергенова
    Сегодня, 17:01
    Казахстан официально вступил во Всемирную дорожную Ассоциацию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!