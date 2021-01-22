Пожилую женщину во время пожара спасли двое парней в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее двое молодых людей спасли при пожаре пожилую хозяйку дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что 21 января около часа ночи на пульт оперативной службы поступила информация о пожаре по улице Паровозная. Прибывшие на место происшествия подразделения обнаружили горящий дом на двух хозяев.

«В доме горели деревянные конструкции потолочных перекрытий и стены смежных помещений веранды и кухни, мебель, бытовая техника и личные вещи. Спасатели действовали слаженно и усиленно боролись с огнем. Полностью возгорание удалось ликвидировать на площади 20 кв.метров. При тушении пожара огнеборцами из полыхающего огнем здания был вынесен 1 газовый баллон», - пояснили в пресс-службе.

Выяснилось, что до прибытия противопожарных служб двумя молодыми людьми Станиславом Коряковским и Сергеем Яцуком, которые в тот момент находились в гостях в другой половине дома, была спасена 70-летняя хозяйка дома.

«Они не растерялись и, обнаружив пожар, сразу же ринулись на помощь. Разбив окно спальной комнаты кувалдой, вынесли пожилую женщину из зоны опасности и передали прибывшим врачам скорой помощи, которые госпитализировали женщину с диагнозом отравление угарным газом средней степени Сейчас ее жизни ничего не угрожает благодаря смелым парням», - рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Отметим, что парням также помогала внучка Анастасия Гордеева, которая вызывала пожарных и скорую помощь, а также всячески содействовала в спасении бабушки.К слову, Станиславу 23 года, а Сергею всего 16 лет.

По причине пожара специалисты службы ЧС отрабатывают две версии: неосторожное обращение с огнем и несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации отопительной печи.

ДЧС ВКО напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Так, эксплуатировать печи нужно только с закрытыми дверцами, а для этого проверьте, чтобы запорный механизм был обязательно исправен. Не используйте для топки печей дрова, длина которых, превышает размеры топки. При этом необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и т.п.). Кроме того, нельзя также сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы, и не перекаливайте печь, помните, что топить печь более 2-х часов подряд нельзя.

Фото: пресс-службы ДЧС ВКО



