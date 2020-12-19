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Пожилую женщину пытались изнасиловать в подъезде дома в Шымкенте

19 Декабря 2020, 22:00
Пожилую женщину пытались изнасиловать в подъезде дома в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Неоднократно судимого жителя Шымкента подозревают в попытке изнасилования пожилой женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

17 декабря 2020 года примерно в 23:15 часов на пульт 102 дежурной части управления полиции Енбекшинского района поступил вызов о том, что нужна помощь пожилой женщине. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что женщину, 1950 года рождения, неизвестный попытался изнасиловать в подъезде дома.

В тот же день данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 24, части 1 статьи 120 УК РК (попытка изнасилования).

«Принятыми мерами личность подозреваемого лица установлена. Он житель города Шымкента, который неоднократно был судим. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого лица.

Стоит отметить, что сам факт происходящего был заснят на камеру, которая с помощью АО «Казахтелеком» была установлена в подъезде и подключена к Центру оперативного управления департамента полиции города Шымкента», - отметили в полиции.


Происшествия   МВД РК   Шымкент   Общество  
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