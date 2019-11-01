Пожилую женщину ограбили в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице неизвестный мужчина ограбил 71-летнюю женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
«Злоумышленник, занимаясь частным извозом на личном автотранспорте, договорился за определенную сумму довезти пожилую женщину. Однако заехав в тупик он, угрожая ей ножницами, забрал деньги и скрылся на автомашине. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан по «горячим следам» 28-летний мужчина, которого потерпевшая опознала», - сообщили в пресс-службе.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. Вещественные доказательства (деньги) изъяты. Проводится досудебное расследование по статье «грабеж», проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.
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