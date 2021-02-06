РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Пожилую женщину из горящего дома вынесли двое жителей ВКО

    None
    None
    ГЛУБОКОЕ.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в минувшей ночью двое очевидцев спасли при пожаре пожилую женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве сообщили, что в поселке Опытное поле Глубоковского района в 01 час 26 минут начался пожар. В жилом частном доме горели деревянные конструкции потолочного перекрытия, кровли, стен, оконных и дверных блоков, мебель, бытовая техника, личные вещи.

    «Проходившие мимо очевидцы, Алексей Отто и Андрей Поляков заметили полыхающий огнем дом. Не раздумывая, мужчины бросились на помощь. Проникнув через оконный проем, внутри задымленного жилого дома, где горела кровля и входная группа, они обнаружили пожилую женщину, 1950 года рождения. Мужчины вынесли бабушку через окно», - сообщили в пресс-службе.

    Прибывшими огнеборцами пожар был полностью ликвидирован на общей площади 48 кв.м. По причине пожара отрабатываются версии: несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования и аварийный режим работы электрооборудования.

    Герои, спасшие женщину, оказались очень скромными. Они практически не оставили о себе информации. Одного из них, Андрея Полякова спасатели, просят откликнуться для получения данных.

    ДЧС ВКО напомнили, для того чтобы избежать пожара необходимо сохранять электропроводку в надлежащем техническом состоянии и работы по монтажу электрооборудования должны выполняться только профессиональными электриками. При этом не нужно перегружать электрическую сеть и необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к вилке, клеммам, между собой, а также не оставлять без присмотра бытовые электрические приборы.

    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:30
    Игре тогызкумалак обучают школьников в Кыргызстане
    Сегодня, 13:24
    Женский клуб KazEnergy будет использовать свои навыки в улучшении отраслевой ситуации – Лаззат Рамазанова
    Сегодня, 13:23
    Несколько улиц Караганды остались без электричества
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!