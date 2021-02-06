Пожилую женщину из горящего дома вынесли двое жителей ВКО

ГЛУБОКОЕ.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в минувшей ночью двое очевидцев спасли при пожаре пожилую женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что в поселке Опытное поле Глубоковского района в 01 час 26 минут начался пожар. В жилом частном доме горели деревянные конструкции потолочного перекрытия, кровли, стен, оконных и дверных блоков, мебель, бытовая техника, личные вещи.

«Проходившие мимо очевидцы, Алексей Отто и Андрей Поляков заметили полыхающий огнем дом. Не раздумывая, мужчины бросились на помощь. Проникнув через оконный проем, внутри задымленного жилого дома, где горела кровля и входная группа, они обнаружили пожилую женщину, 1950 года рождения. Мужчины вынесли бабушку через окно», - сообщили в пресс-службе.

Прибывшими огнеборцами пожар был полностью ликвидирован на общей площади 48 кв.м. По причине пожара отрабатываются версии: несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования и аварийный режим работы электрооборудования.

Герои, спасшие женщину, оказались очень скромными. Они практически не оставили о себе информации. Одного из них, Андрея Полякова спасатели, просят откликнуться для получения данных.

ДЧС ВКО напомнили, для того чтобы избежать пожара необходимо сохранять электропроводку в надлежащем техническом состоянии и работы по монтажу электрооборудования должны выполняться только профессиональными электриками. При этом не нужно перегружать электрическую сеть и необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к вилке, клеммам, между собой, а также не оставлять без присмотра бытовые электрические приборы.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО