ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожилую женщину и пьяного мужчину спасли павлодарские пожарные. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Павлодаре из задымлённой квартиры спасли старушку. В кухне квартиры на шестом этаже девятиэтажки произошло задымление, хозяйка дожидалась пожарных на балконе.

«13 сентября поступило сообщение о возгорании по улице Торайгырова, 6, в городе Павлодаре. В 4-м подъезде, девятиэтажного жилого дома, в однокомнатной квартире происходило задымление в квартире», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Когда на место приехали пожарные, на кухне при сушке шиповника в духовке электроплиты произошло незначительное задымление квартиры, рассказали в ведомстве. 71-летняя хозяйка квартиры находилась на балконе шестого этажа.

«Командир отделения старшина гражданской защиты Балтабаев Талгат и командир отделения сержант гражданской защиты Хамидулла Али спасли женщину из задымлённой квартиры через входную дверь. Спасатели оперативно-спасательного отряда Павлодара производили вскрытие входной металлической двери», - добавили в пресс-службе ДЧС.

Проветрив квартиру, работники центра медицины катастроф осмотрели женщину. От госпитализации она отказалась. Ущерба имуществу задымление не нанесло. На место происшествия выезжали 20 человек личного состава и на восьми машинах.

Пьяного мужчину эвакуировали из горевшей квартиры в Павлодарской области. Пожар в пятиэтажке произошёл в селе Новочерноярка Павлодарского района.

«13 сентября поступило сообщение о пожаре в селе Новочерноярка Павлодарского района. По улице Мира, в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, в однокомнатной квартире, происходило горение домашних вещей, мебели, бытовой техники на общей площади 30 квадратных метров», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Пожарные сельского пожарного поста до прибытия подразделения ДЧС из этой квартиры эвакуировали 65-летнего хозяина квартиры. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Его осмотрели работники центра медицины катастроф - в госпитализации не нуждался.

«До прибытия пожарного подразделения самостоятельно эвакуировались по лестничному маршу 20 человек, из них 5 детей, - добавили в ДЧС. - Пожар ликвидирован в 19.24, причина и ущерб устанавливаются».

На место тушения огня выезжали 14 человек личного состава и на пяти машинах. В ДЧС к слову добавили, что обход населения Новочерноярки по соблюдению правил пожарной безопасности проводился 12 июня.