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    21:24, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пожилую женщину и пьяного мужчину спасли павлодарские пожарные

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожилую женщину и пьяного мужчину спасли павлодарские пожарные. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Павлодаре из задымлённой квартиры спасли старушку. В кухне квартиры на шестом этаже девятиэтажки произошло задымление, хозяйка дожидалась пожарных на балконе.

    «13 сентября поступило сообщение о возгорании по улице Торайгырова, 6, в городе Павлодаре. В 4-м подъезде, девятиэтажного жилого дома, в однокомнатной квартире происходило задымление в квартире», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Когда на место приехали пожарные, на кухне при сушке шиповника в духовке электроплиты произошло незначительное задымление квартиры, рассказали в ведомстве. 71-летняя хозяйка квартиры находилась на балконе шестого этажа.

    «Командир отделения старшина гражданской защиты Балтабаев Талгат и командир отделения сержант гражданской защиты Хамидулла Али спасли женщину из задымлённой квартиры через входную дверь. Спасатели оперативно-спасательного отряда Павлодара производили вскрытие входной металлической двери», - добавили в пресс-службе ДЧС.

    Проветрив квартиру, работники центра медицины катастроф осмотрели женщину. От госпитализации она отказалась. Ущерба имуществу задымление не нанесло. На место происшествия выезжали 20 человек личного состава и на восьми машинах.

    Пьяного мужчину эвакуировали из горевшей квартиры в Павлодарской области. Пожар в пятиэтажке произошёл в селе Новочерноярка Павлодарского района.

    «13 сентября поступило сообщение о пожаре в селе Новочерноярка Павлодарского района. По улице Мира, в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, в однокомнатной квартире, происходило горение домашних вещей, мебели, бытовой техники на общей площади 30 квадратных метров», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Пожарные сельского пожарного поста до прибытия подразделения ДЧС из этой квартиры эвакуировали 65-летнего хозяина квартиры. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Его осмотрели работники центра медицины катастроф - в госпитализации не нуждался.

    «До прибытия пожарного подразделения самостоятельно эвакуировались по лестничному маршу 20 человек, из них 5 детей, - добавили в ДЧС. - Пожар ликвидирован в 19.24, причина и ущерб устанавливаются».

    На место тушения огня выезжали 14 человек личного состава и на пяти машинах. В ДЧС к слову добавили, что обход населения Новочерноярки по соблюдению правил пожарной безопасности проводился 12 июня.


    Теги:
    Спасение Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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