-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Пожилую семейную пару спас от гибели пожарный в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области молодой пожарный вынес из горящего дома двух пожилых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в селе Новоишимское района Г.Мусрепова минувшей ночью загорелся жилой дом.
26-летний заместитель начальника пожарной части № 16 района Ильяс Бахманов в этот день отдыхал после смены и возвращался домой. Увидел полыхающую крышу, бросился к дому. Дверь была заперта изнутри. Пожарный позвонил в часть, разбил окно на веранде и начала искать хозяев дома. Комнаты уже были задымлены. Пожилая семейная пара не просыпалась. Сначала вынес 63-летнюю женщину. Затем вернулся в дом за 68-летним мужчиной.
«Задержал дыхание, в дальней комнате наощупь обнаружил мужчину, который был без сознания. Вынес во двор, оказал первую доврачебную помощь, вызвал скорую. В это время прибыл дежурный караул, начали тушить пожар», - рассказал И. Бахманов.
Огонь потушили вовремя. Дом и имущество спасли. Пострадала от огня крыша и близрасположенные хозпостройки.
- 25 тысяч тонн молока будут дополнительно производить новые фермы в СКО
- Поймать преступника помог ветеран органов внутренних дел в Карагандинской области
- Договоры об академической честности заключат со школьниками СКО
- Аким СКО: Один гектар должен приносить 150 тысяч тенге
- Жертвами второй лавины в Турции стали 23 спасателя
- В Турции сошли две лавины, есть жертвы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана