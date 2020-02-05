Пожилую семейную пару спас от гибели пожарный в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области молодой пожарный вынес из горящего дома двух пожилых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в селе Новоишимское района Г.Мусрепова минувшей ночью загорелся жилой дом.

26-летний заместитель начальника пожарной части № 16 района Ильяс Бахманов в этот день отдыхал после смены и возвращался домой. Увидел полыхающую крышу, бросился к дому. Дверь была заперта изнутри. Пожарный позвонил в часть, разбил окно на веранде и начала искать хозяев дома. Комнаты уже были задымлены. Пожилая семейная пара не просыпалась. Сначала вынес 63-летнюю женщину. Затем вернулся в дом за 68-летним мужчиной.

«Задержал дыхание, в дальней комнате наощупь обнаружил мужчину, который был без сознания. Вынес во двор, оказал первую доврачебную помощь, вызвал скорую. В это время прибыл дежурный караул, начали тушить пожар», - рассказал И. Бахманов.

Огонь потушили вовремя. Дом и имущество спасли. Пострадала от огня крыша и близрасположенные хозпостройки.



