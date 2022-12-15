Пожилую мать-героиню незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавловске

15 Декабря 2022, 18:32

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 84-летняя женщина получила ключи от квартиры только после вмешательства антикоррупционной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, мать-героиня Кульзайра Сердалинова вынуждена была обратиться в ведомство. Пожилая женщина 14 лет состояла в очереди на получение жилья. Однако в выдаче квартиры ей отказали. Оказалось, что на портале городского акимата значится, что пенсионерка уже стала обладательницей заветных «квадратов».

«После изучения фактов подтвердилось, что заседание жилищной комиссии, на котором вынесено положительное решение в отношении Кульзайры Сердалиновой, состоялось полтора года назад – в августе 2021-го года. Только сейчас, после вмешательства департамента, акимат города вручил ей ключи от квартиры в новом доме. Аналогичные нарушения носят систематический характер. В ходе анализа коррупционных рисков установлены их причины и сформированы рекомендации по их устранению. Подробнее о результатах анализа сообщим позднее», - прокомментировали в пресс-службе.

В прошлом году в Петропавловске незаконно сняли с очереди на получение жилья мать-одиночку. Один из горожан случайно узнал, что не состоит в очереди, поскольку по данным горакимата он числится умершим. В этом году прокуратура сообщила, что чиновники сняли незаконно с очереди 49 детей-сирот.