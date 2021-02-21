Пожилой женщине реконструировали плечевую кость ортохирурги Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинские ортохирурги провели первую операцию по восстановлению раздробленного перелома плечевого сустава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

71-летняя пациентка поступила в приемное отделение городской клинической больницы №7 города Алматы в экстренном порядке с четырех сегментарным переломом головки правой плечевой кости со смещением в результате бытовой травмы. У нее был сложный (раздробленный) перелом, при котором, костная структура не подлежит восстановлению.

Пациентке после полного обследования и профилактики возможных осложнений, была проведена операция по эндопротезированию плечевого сустава с использованием однополюсного протеза Unik(Evolutis) французского производителя.

Ранее данный вид операции в ходе мастер-класса показательно для ортохирургов (ортопедов) и травматологов провели французские коллеги, посетившие в 2020 году ГКБ №7. Тогда совместно с французскими, российскими и алматинскими специалистами было проведено несколько эндопротезирований с применением современных технологий и инноваций.

Как отметили в медучреждении, эта первая подобная, самостоятельная операция, проведенная ортохирургами седьмой горбольницы. Данный редкостный случай осложняется характером перелома, когда на фоне остеопороза происходит «взрывной» перелом головки плечевой кости на мельчайшие кусочки.

Как отметил заведующий отделением ортохирургии ГКБ №7 Арнат Байзаков, при поступлении состояние пациентки было тяжелым, с выраженными отеками, гематомами, что приводило к выраженным болям. Вся головка плечевого сустава была в мелких осколках, и ее невозможно было собрать.

«В подобных случаях врачам очень сложно выбрать тактику лечения и надеяться на хороший результат. Мы выбрали первичное эндопротезирование. Операция прошла успешно. Состояние пациентки на 5 сутки после операции стабильное с улучшением, пациентка активна, выполняет движения руками, разрешены активные движения: отведение, приведение, ротация руки, отеки и гематомы спадают, улучшилось самочувствие. Сейчас проводится первичная реабилитация в условиях отделения. В дальнейшем качество жизни пациентки страдать не будет». – рассказал врач.

Сама пациентка выразила огромную благодарность оперировавшим хирургам и всему медперсоналу клиники.

«Последние три ночи я сплю, спокойно переворачиваюсь, двигаю рукой, и сегодня даже попыталась есть правой рукой. А ведь мне очень трудно было даже с кровати подняться. Я очень рада, что попала именно в ГКБ №7, отделение ортохирургии. Ведь я просто могла стать полным инвалидом. Сейчас я счастлива безмерно!»,- поделилась чувствами женщина.

Следует отметить, что такие операции за рубежом стоят больших денег, к примеру, во Франции и Германии свыше 18 тысяч Евро. В ГКБ №7 города Алматы они проводятся в рамках ГОБМП и ОСМС.