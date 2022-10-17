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Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
17 Октября 2022, 21:06

Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два ДТП произошли в Павлодарской области за выходные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

16 октября в 15:30 на трассе Павлодар – Успенка вблизи села Коряковка 73-летний водитель Toyota Alphard не справился с управлением и перевернулся в кювет.

«В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Ранее в этот же день на мосту «Акжол» трассы Кенжеколь – Аксу 22-летний водитель ВАЗ 21014 влетел в отбойник. В результате мужчину с травмами госпитализировали в больницу.




Фото: pavlodarnews.kz

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