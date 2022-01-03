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Пожилой силач из аула удивляет своими способностями

3 Января 2022 23:14
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Пожилой силач из аула удивляет своими способностями

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пенсионер из поселка Акжал Карагандинской области Алшынбай Мукушев подает пример молодежи в родном ауле. Он пропагандирует будущему поколению духовное и физическое здоровье. О сельчанине с навыками Кажымукана Мунайтпасова расскажет наш корреспондент.

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В свои 65 лет Алшынбай Мукушев свободно владеет йогой. Пенсионер развит как духовно, так и физически. Это позволяет ему становится буквально тверже, чем деревянные доски.

«Начинаем с тонких досок и постепенно увеличиваем толщину. Потом перехожу к красным кирпичам. Эти трюки показываю на разных праздничных мероприятиях. К примеру, на Наурыз. Многие, когда видят, сильно переживают за меня», - говорит пенсионер.

Возможности аксакала действительно поражают. На фоне сломанных досок разбитые одними лишь пальцами кафельные плитки всегда впечатляют зрителей. Порой силач выполняет по-настоящему опасные трюки. Большой камень, который с трудом может поднять один человек, разбили молотом прямо на груди и животе пенсионера. Это не принесло экстремалу никакого вреда . По словам Алшынбая Мукушева, секрет - в контроле дыхания.

«Перед самим ударом нужно, чтобы тело стало таким же твердым, как сам камень. К примеру, перед тем как что-то ударить, вы напрягаете кулак. Это приходит с опытом», - поясняет Мукушев.

Спортсмен постарался закалить каждый участок своего тела. В том числе, запястья с предплечьями. Чтобы обмотать их арматурой, ему достаточно нескольких секунд.

Осваивать такой по-настоящему экстремальный вид спорта Алшынбай Мукушев начал в 40-летнем возрасте. По его словам, стал упражняться из-за состояния здоровья. Были сильные боли в груди, конечностях. Не мог даже поспать нормально. В итоге решил укрепить свое тело.

Стоит отметить, что Алшынбая Мукушева никто этому не учил. У него не было тренеров, и знаниями из Интернета он тоже не пользовался. По словам пенсионера, одним из путеводителей в мир спорта для него стала книга чемпиона с большой буквы - Кажымукана Мунайтпасова.

Заниматься спортом пенсионер продолжит и дальше. Ведь это не только полезно, он вдохновляет молодых сельчан вести здоровый образ жизни.


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#Карагандинская область   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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