РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:57, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Пожилой мужчина пропал на берегу реки в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели ищут 69-летнего мужчину, который при неизвестных обстоятельствах пропал на берегу реки Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, поисковые работы идут вблизи села Бирлик Есильского района. Мужчина исчез поздним вечером 14 июня.

    «Водолазные работы проводятся в сложных условиях – глинистое неровное
    дно, плохая видимость, водовороты. В поисках участвуют сотрудники оперативно-спасательного отряда, личный состав пожарной части района, полицейские, население и родственники пропавшего. Всего 25 человек, четыре единицы техники, лодка», - сообщили в пресс-службе.


    Напомним, недавно в течение пяти суток искали пропавшую 8-летнюю девочку. Тело ребенка нашли в реке Есиль вблизи села Покровки Есильского района.

    В регионе зарегистрировали 7 случаев гибели людей на водоёмах, в том числе 3 детей.


    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:42
    Крупнейшее задержание в РК: редких рачков на 150 млн тенге изъяли в СКО
    Сегодня, 13:37
    Джекпот лотереи Powerball превысил 1 миллиард долларов
    Сегодня, 13:34
    Назначен новый начальник ДП Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!