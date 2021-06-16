Пожилой мужчина пропал на берегу реки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели ищут 69-летнего мужчину, который при неизвестных обстоятельствах пропал на берегу реки Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, поисковые работы идут вблизи села Бирлик Есильского района. Мужчина исчез поздним вечером 14 июня.

«Водолазные работы проводятся в сложных условиях – глинистое неровное

дно, плохая видимость, водовороты. В поисках участвуют сотрудники оперативно-спасательного отряда, личный состав пожарной части района, полицейские, население и родственники пропавшего. Всего 25 человек, четыре единицы техники, лодка», - сообщили в пресс-службе.





Напомним, недавно в течение пяти суток искали пропавшую 8-летнюю девочку. Тело ребенка нашли в реке Есиль вблизи села Покровки Есильского района.

В регионе зарегистрировали 7 случаев гибели людей на водоёмах, в том числе 3 детей.