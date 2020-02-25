Пожилой мужчина погиб в ДТП в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В городе Караганде при столкновении двух автомобилей погиб 81-летний мужчина и пострадали три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Авария произошла 24 февраля возле ледового дворца «Караганда арена».
«46-летний водитель автомашины Mercedes, двигаясь по проспекту Республики в направлении улицы Волочаевская, совершил столкновение с автомашиной KIA под управлением 36-летнего водителя», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
В результате ДТП 81-летний пассажир Mercedes от полученных травм скончался на месте, трое пассажиров обеих автомашин доставлены в медучреждение.
«Пострадали четыре человека. Один пострадавший умер до приезда бригады скорой медицинской помощи. Трое пострадавших доставлены в клинику имени профессора Х.Ж. Макажанова: один пострадавший с открытым переломом голени, закрытым переломом позвоночника поясничного отдела, другой пострадавший - с закрытым переломом ключицы со смешением, одна пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение», - прокомментировали в управлении здравоохранения Карагандинской области.
По данному факту начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
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