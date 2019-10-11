Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один человек погиб при пожаре в частном доме в столице. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Нур-Султана.
«В 09:39 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: ЖМ «Заречный» ул. Ушкыштар, 2. На место вызовао были направлены пожарные подразделения ДЧС. Пожарные подразделения прибыли на место вызова уже в 09:48, однако из-за позднего сообщения о пожаре по прибытию было установлено, что частный дом уже полностью охвачен огнем.
В ходе тушения звеньями газодымозащитной службы был обнаружен пожилой мужчина, 1939 г.р., и передан сотрудникам скорой помощи. Он скончался в карете скорой помощи. Также для осмотра в городскую больницу № 1 доставлена женщина, 1992 г.р., и в ГДБ № 2 девочка, 2010 г.р.
В тушении пожара задействовано 4 единицы техники и 22 человека личного состава. Предварительная площадь пожара составляет 150 кв.м. Причина возгорания устанавливается. Огонь локализован в 10:21 и ликвидирован в 10:47.
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