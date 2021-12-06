Пожилой мужчина обманом вовлек в проституцию жительницу Уральска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области 58-летний мужчина под видом трудоустройства обманом вовлек в занятие проституцией 30-летнюю молодую женщину. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Западно-Казахстанской области пресечен факт вовлечения в занятие проституцией. Установлено, что 58-летний мужчина путем обмана в трудойстройстве на работу вовлек в занятие проституцией 30-летнюю жительницу Уральска», - сказал Канат Нурмагамбетов.

В МВД сообщили, что подозреваемый путем шантажа и угрозы применения насилия в течение года принуждал потерпевшую к занятию проституцией в одной из городских саун и сводил ее с клиентами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 308 части 1 УК (вовлечение в занятие проституцией).