23 Июля 2022 23:48

Пожилой мужчина и его внучка утонули в реке Талас в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Утонувшую в реке Талас девочку ищут сотрудники ДЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, трагедия произошла в Жамбылском районе, близ села Жасоркен, на реке Талас, которая отличается быстрым течением.

«23 июля в 17:30 при въезде в село Жасоркен, в реке Талас, очевидцы обнаружили и извлекли из воды труп гражданина. Как выяснилось, дедушка с внучкой купались в необорудованном для купания месте. В 17:50 начались поиски девочки, которая приблизительно в 17:10 утонула во время купания», - сообщила руководитель пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева.

Поиски продолжались 23 июля до наступления темноты. От департамента по ЧС Жамбылской области на место происшествия выезжали пятеро спасателей, задействовали одну единицу техники.

«24 июля с раннего утра поиски утонувшей девочки возобновятся», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам односельчан погибших, мужчине был 61 год, девочке – 7 лет, ее родители находятся на заработках в другой стране.

По информации ДЧС Жамбылской области, в запрещенных для купания местах риск опасности, особенно для детей, увеличивается. Основными причинами гибели на водоемах является оставление детей без присмотра взрослых, купание в необорудованных и запрещенных местах, купание во время рыбалки и в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ведомства, за 2021 год количество утонувших на водоемах региона уменьшилось в 3,5 раза.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец июня около 40 человек утонули с начала купального сезона в РК.